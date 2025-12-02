Ingresso gratuito nei musei statali | torna l' appuntamento con Domeniche al museo

Torna anche a dicembre l'appuntamento con Domeniche al museo, l'iniziativa del ministero della Cultura che propone l'ingresso gratuito nei luoghi statali della cultura ogni prima domenica del mese. Domenica 7 dicembre, sarà possibile visitare i musei archeologici La Civitella e Villa Frigerj. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Domenica 7 dicembre è la #domenicalmuseo: ingresso gratuito in tutti i siti del Parco ciascuno secondo il proprio orario. Info: https://ostiaantica.cultura.gov.it/visita/ - facebook.com Vai su Facebook

? Ingresso gratuito in tutte le sedi delle Gallerie Estensi Pianifica la tua visita: ti aspettiamo a #Modena, #Sassuolo o #Ferrara! Scopri tutti gli orari di apertura sul nostro sito: Vai su X

Musei gratis domenica 7 dicembre 2025 in Lombardia: guida completa a cosa vedere - Scopri i musei gratis domenica 7 dicembre 2025 in Lombardia: da Milano al resto della regione, idee di visita, consigli pratici e mete da non perdere. Riporta milanolife.it

7 dicembre ingresso gratuito al Parco Archeologico di Ercolano - Il Parco Archeologico di Ercolano aderisce anche per il mese di dicembre all’iniziativa “Domenica al Museo”, promossa dal Ministero della Cultura, che prevede ... Lo riporta napolivillage.com

Il 7 dicembre, ingresso gratuito alla Reggia di Caserta - Il Complesso vanvitelliano aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’accesso ... Secondo napolivillage.com

1 giugno ingresso gratis nei musei e parchi archeologici statali - Il 1° giugno si rinnova l'appuntamento con la #domenicalmuseo, l'iniziativa del ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi ... ansa.it scrive

Domenica al museo, oggi 2 marzo i musei e i parchi archeologici statali sono gratis! - Torna oggi 2 marzo la ‘Domenica al museo’: sono davvero tanti i musei, i parchi archeologici e i luoghi di cultura del nostro Paese che possiamo visitare gratuitamente. Segnala greenme.it

Musei statali gratis per la Giornata internazionale della Donna - Sabato 8 marzo 2025, ingresso gratuito per tutte le donne in musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della cultura statali. Riporta romatoday.it