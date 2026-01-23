Docenti neoassunti il 30 gennaio l’incontro in presenza Si potrà recuperare assenza?

Il 30 gennaio 2025 si svolgerà l’incontro formativo in presenza per i docenti neoassunti dell’anno scolastico 20252026, con durata di 3 ore e accesso anche tramite streaming nazionale. La nota del Ministero dell’11 dicembre 2025 n. 95371 conferma l’evento e la possibilità di recuperare eventuali assenze. È importante consultare le indicazioni ufficiali per conoscere le modalità di partecipazione e recupero.

Con nota dell'11 dicembre 2025 n. 95371 il Ministero ha comunicato che il primo incontro formativo rivolto ai docenti neoassunti per l'anno scolastico 20252026 avrà la durata di 3 ore e si svolgerà in presenza in diretta streaming nazionale, a cura di Indire. L'incontro, secondo quanto comunicato dagli USR, si svolgerà il prossimo 30 gennaio, di pomeriggio. Gli USR stanno pubblicando gli avvisi in cui comunicano ai docenti interessati al data e l'abbinamento alla scuola polo. L'USR Sardegna specifica "Il personale docente ed educativo assente dal servizio (per qualunque giustificato motivo) nella giornata dell'incontro assegnato, non potrà partecipare alla formazione. L'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche ha annunciato il primo incontro formativo per i docenti neoassunti dell'anno scolastico 20252026, che si terrà il 30 gennaio 2026 alle ore 15.

