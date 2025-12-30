Anno di prova docenti neoassunti 2025 26 | primo incontro nazionale il 30 gennaio

L’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche ha annunciato il primo incontro formativo per i docenti neoassunti dell’anno scolastico 2025/2026, che si terrà il 30 gennaio 2026 alle ore 15. L’appuntamento rappresenta un momento importante di orientamento e aggiornamento per i nuovi insegnanti, contribuendo all’avvio del percorso professionale con informazioni utili e supporto.

