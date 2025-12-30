Anno di prova docenti neoassunti 2025 26 | primo incontro nazionale il 30 gennaio
L’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche ha annunciato il primo incontro formativo per i docenti neoassunti dell’anno scolastico 2025/2026, che si terrà il 30 gennaio 2026 alle ore 15. L’appuntamento rappresenta un momento importante di orientamento e aggiornamento per i nuovi insegnanti, contribuendo all’avvio del percorso professionale con informazioni utili e supporto.
L’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ha comunicato che il primo incontro formativo rivolto ai docenti neoassunti per l’anno scolastico 20252026 si terrà il 30 gennaio 2026, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. L'articolo Anno di prova docenti neoassunti 202526: primo incontro nazionale il 30 gennaio . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Docenti neoassunti 2025/26, qual è il ruolo del Dirigente Scolastico nell’anno di prova
Leggi anche: Anno di prova e formazione docenti neoassunti 2025/26. In arrivo la nota: chi deve svolgerlo, chi no. Chiarimenti per passaggio di ruolo ITP
Apre l’ambiente Neoassunti 2025/2026; Docenti neoassunti: come si conclude anno di prova, colloquio e test; Docenti neo assunti nell'a.s. 2025/26, aperto da INDIRE l'ambiente on line per il portfolio professionale digitale; Anno di formazione e prova: apre la piattaforma INDIRE per i Neoassunti 2025/26.
Docenti neoassunti 2025/26, aperta la piattaforma INDIRE per l’anno di prova - Neoassunti 2025/26 è l’ambiente online di INDIRE a supporto del periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. tecnicadellascuola.it
Docenti neoassunti: come si conclude anno di prova, colloquio e test - Docenti neoassunti 2025/26: con l'apertura dell'ambiente INdire entra nel vivo l'anno di prova e formazione, che rappresenta un momento importante della vita professionale di ogni insegnante. orizzontescuola.it
Periodo di prova docenti neoassunti, come si svolgerà nell’a.s. 2025/26? Ecco la nota ministeriale - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, attraverso la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, ha delineato ufficialmente le attività formative per l’anno scolastico 2025- tecnicadellascuola.it
È tempo di oroscopi per l'anno nuovo! A tal proposito, vorrei ricordare che gli oroscopi sono fuffa pseudoscientifica basata sul nulla. Spiacente di deludervi, ma le stelle non condizioneranno in alcun modo la vostra vita. Una prova... Leggete cosa scriveva Pa x.com
Quest’anno era già stato una prova difficile e una lotta continua, il prossimo sarà una scelta! Una scelta forse crudele, o forse che mi salverà la vita! Dipenderà da come andranno le cose, e per quanto mi impegni al massimo, da come le cose fuori dal mio cont - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.