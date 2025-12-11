Lutto al Conservatorio | addio alla docente Marisa Carretta

Il Conservatorio di Napoli piange la scomparsa della stimata docente Marisa Carretta. La notizia, annunciata attraverso i canali ufficiali, ha suscitato grande commozione tra studenti e collaboratori, ricordando il suo impegno e la sua dedizione alla musica e alla formazione delle nuove generazioni.

Lutto al Conservatorio di Napoli per la morte di Marisa Carretta, nota docente. Queste le parole comparsa sul profilo social del Conservatorio. “Ci lascia Marisa Carretta docente di pianoforte principale al Conservatorio di Napoli. il Direttore il Presidente il Corpo Docente e il Personale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

