Jannik Sinner si ferma in semifinale agli Australian Open. Dopo una lunga battaglia di oltre tre ore, perde contro Novak Djokovic in quattro set, con il serbo che sfrutta 16 palle break su 18. Nonostante gli sforzi, l’italiano non riesce a superare il campione serbo e saluta il torneo a Melbourne.

Jannik Sinner è stato eliminato nella semifinale degli Australian Open. Il tennista italiano ha perso contro Novak Djokovic con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-4, 4-6, 4-6 dopo oltre tre ore e dieci minuti di gioco a Melbourne. Il numero che fotografa la partita è emblematico: Sinner ha mancato 16 opportunità di break su 18 durante tutto il match. Nel quinto set, dove si è deciso l’incontro, l’altoatesino non ha convertito nemmeno una delle 8 palle break create. La finale dell’Australian Open vedrà Djokovic affrontare Carlos Alcaraz, già qualificato dopo aver vinto la sua semifinale in una maratona di 5 ore e 25 minuti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Djokovic non sbaglia ed è in finale agli Australian Open 2026: 16 palle break su 18 non bastano a Sinner

Approfondimenti su Australian Open

Sinner e Djokovic sono ancora in campo all’Australian Open, con il punteggio che segna 6-3, 3-6, 6-4, 4-6, 2-1.

La semifinale tra Sinner e Djokovic è iniziata con il botto.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Musetti, così no! Domina due set contro Djokovic, poi si fa male e si ritira. Nole in semifinale; Australian Open 2026, Jannik Sinner è Sua consistenza, Musetti c’è un problema e Djokovic ha un fatto un patto col diavolo…; Musetti infortunato, l'azzurro sfiora l'impresa contro Djokovic ma si ritira (avanti di 2 set). Nole: Ero pronto ad andare a casa; Musetti-Djokovic 6-4, 4-3, la diretta: Lorenzo cancella una palla break e rimane avanti. In palio la semifinale degli Australian Open.

Djokovic non sbaglia ed è in finale agli Australian Open 2026: 16 palle break su 18 non bastano a SinnerJannik Sinner è stato eliminato nella semifinale degli Australian Open. Il tennista italiano ha ... msn.com

Sinner, che delusione. Djokovic s'impone al quinto set ed elimina l'azzurro in semifinaleMELBOURNE. Stavolta non sarà tutto come previsto. Stavolta non sarà Sinner contro Alcaraz. Stavolta qualcosa è andato storto e, quella che era una finale annunciata, non ci sarà. Almeno non alla Rod ... ildolomiti.it

Novak Djokovic ha sconfitto Jannik Sinner nella semifinale degli Australian Open, primo trofeo Gran Slam della stagione tennistica 2026. Il serbo ha trionfato per 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4. Adesso Djokovic affronterà in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero un - facebook.com facebook

Australian Open, Alcaraz più forte dei crampi: batte Zverev e va in finale x.com