Australian Open la semifinale Sinner-Djokovic | Nole salva due palle break| Live 6-3 3-6 6-4 4-6 2-1

La semifinale tra Sinner e Djokovic è iniziata con il botto. Dopo aver perso il secondo set, Sinner si mantiene avanti nel terzo, ma Djokovic risponde e si porta in vantaggio nel quarto. Al momento, il punteggio è 6-3, 3-6, 6-4, 4-6, 2-1, con Nole che ha appena salvato due palle break e continua a spingere per la vittoria. La partita si fa sempre più combattuta, e il pubblico resta in tensione. Sinner, che ha battuto Djokovic nelle ultime cinque sfide, cerca di sorpr

Bel turno di battuta dell'altoatesino, che piazza una smorzata per il 40-0 e poi chiude con l'ace Errore di Djokovic nel primo punto con il diritto e nel secondo punto non trova il campo, bravo Sinner a farlo correre. Doppio fallo di Nole sul 15-30 e altre due palle break per Jannik: la prima viene annullata con il rovescio lungolinea vincente, la seconda annullata con un diritto vincente. Risposta profonda di Jannik, terza palle break del game: pessima risposta sulla seconda di servizio. Con un altro diritto lungolinea, Nole si procura chance per chiudere il game ma non porta a casa il punto: ancora parità.

