Djokovic | Grazie a quelli chi mi davano del bollito mi hanno dato la motivazione per dimostrare che si sbagliavano

Djokovic si scaglia contro gli esperti che lo hanno criticato. Il tennista serbo dice di aver usato le critiche come motivazione, e ringrazia chi lo ha chiamato “bollito”. “Mi hanno fatto ritirare tante volte negli ultimi due anni, ma ho dimostrato che sbagliavano”, afferma Djokovic. Ora punta a tornare ai vertici e a vincere ancora.

