Djokovic | Grazie a quelli chi mi davano del bollito mi hanno dato la motivazione per dimostrare che si sbagliavano

Da ilnapolista.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Djokovic si scaglia contro gli esperti che lo hanno criticato. Il tennista serbo dice di aver usato le critiche come motivazione, e ringrazia chi lo ha chiamato “bollito”. “Mi hanno fatto ritirare tante volte negli ultimi due anni, ma ho dimostrato che sbagliavano”, afferma Djokovic. Ora punta a tornare ai vertici e a vincere ancora.

«Ho visto che improvvisamente c’erano molti esperti che volevano farmi ritirare, e mi hanno fatto ritirare molte volte negli ultimi due anni. Voglio ringraziarli tutti, perché mi hanno dato forza e motivazione per dimostrare che si sbagliavano, cosa che ho fatto stasera». Parola di Novak Djokovic i n conferenza stampa (alle 3 del mattino) secondo The Age subito dopo il match vinto contro Jannik Sinner che gli vale la 25esima  finale di uno slam. Djokovic ha conquistato il suo primo Slam proprio a Melbourne Park nel 2008, battendo Jo-Wilfred Tsonga in quattro set. Quando si disputò quella finale, Alcaraz doveva ancora compiere cinque anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

djokovic grazie a quelli chi mi davano del bollito mi hanno dato la motivazione per dimostrare che si sbagliavano

© Ilnapolista.it - Djokovic: “Grazie a quelli chi mi davano del bollito, mi hanno dato la motivazione per dimostrare che si sbagliavano”

Approfondimenti su Djokovic Tennis

“Hanno detto che non credevano al mio infortunio e mi hanno chiesto di fargli vedere le lastre. Mi ha fatto male per la mancanza di rispetto”: Francesca Fialdini si sfoga ed escono i nomi di chi sospetta di lei

Polonara: "Mi davano quasi per spacciato, vivo grazie alla mia donatrice"

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Novak Djokovic Champion Speech | 2025 Athens

Video Novak Djokovic Champion Speech | 2025 Athens

Ultime notizie su Djokovic Tennis

Argomenti discussi: Musetti si ritira avanti 2-0: Nole in semifinale; Djokovic direttamente ai quarti grazie al forfait di Mensik; Sinner batte Darderi e vola ai quarti. Musetti travolge Fritz, sfiderà Djokovic. Italia protagonista agli Australian Open; Australian Open 2026, Djokovic fa la storia due volte: superato Federer grazie al ritiro di Musetti ma l'altro record non piacerà a Nole.

djokovic grazie a quelliDjokovic sorride: Grazie Sinner per avermi fatto vincere un match. Alcaraz? Spero di avere ancora benzina...L'ex numero uno del ranking Atp dopo il successo in semifinale degli Australian Open: 'Forse è la serata più bella della mia carriera in Australia' ... adnkronos.com

djokovic grazie a quelliDjokovic: Sinner e Alcaraz forti, ma si possono battereNovak Djokovic, reduce dalla conquista della finale degli Australian Open, ha manifestato grande rispetto e fiducia nei confronti dei suoi più temibili avversari. Il campione serbo ha riconosciuto ... it.blastingnews.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.