Djokovic | Grazie a quelli chi mi davano del bollito mi hanno dato la motivazione per dimostrare che si sbagliavano
Djokovic si scaglia contro gli esperti che lo hanno criticato. Il tennista serbo dice di aver usato le critiche come motivazione, e ringrazia chi lo ha chiamato “bollito”. “Mi hanno fatto ritirare tante volte negli ultimi due anni, ma ho dimostrato che sbagliavano”, afferma Djokovic. Ora punta a tornare ai vertici e a vincere ancora.
«Ho visto che improvvisamente c’erano molti esperti che volevano farmi ritirare, e mi hanno fatto ritirare molte volte negli ultimi due anni. Voglio ringraziarli tutti, perché mi hanno dato forza e motivazione per dimostrare che si sbagliavano, cosa che ho fatto stasera». Parola di Novak Djokovic i n conferenza stampa (alle 3 del mattino) secondo The Age subito dopo il match vinto contro Jannik Sinner che gli vale la 25esima finale di uno slam. Djokovic ha conquistato il suo primo Slam proprio a Melbourne Park nel 2008, battendo Jo-Wilfred Tsonga in quattro set. Quando si disputò quella finale, Alcaraz doveva ancora compiere cinque anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Djokovic sorride: Grazie Sinner per avermi fatto vincere un match. Alcaraz? Spero di avere ancora benzina...L'ex numero uno del ranking Atp dopo il successo in semifinale degli Australian Open: 'Forse è la serata più bella della mia carriera in Australia' ... adnkronos.com
Djokovic: Sinner e Alcaraz forti, ma si possono battereNovak Djokovic, reduce dalla conquista della finale degli Australian Open, ha manifestato grande rispetto e fiducia nei confronti dei suoi più temibili avversari. Il campione serbo ha riconosciuto ... it.blastingnews.com
GRAZIE LO STESSO JANNIK! SEMPRE! Sinner stavolta si ferma in semifinale agli Austrlian Open di tennis battuto da un monumentale ed eterno Djokovic in 5 set. Forza Jannik che la stagione è lunga e ci regalerai tante altre vittorie ed emozioni! #janniksinne facebook
#Djokovic sincero: "Grazie #Sinner, per una volta... Surreale. L'avevo detto!" x.com
