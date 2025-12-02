Polonara | Mi davano quasi per spacciato vivo grazie alla mia donatrice

L'azzurro è intervenuto a una conferenza di Admo con la regione Emilia-Romagna: "Il mio è stato un miracolo. Invito tutti a donare, si possono salvare vite. Gli azzurri? La vittoria contro la Lituania una risposta per tutti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Polonara: "Mi davano quasi per spacciato, vivo grazie alla mia donatrice"

Approfondisci con queste news

Achille Polonara compie 34 anni, la dedica da brividi di sua moglie Erika e il video dei compagni di Nazionale. La risposta: «Tutti mi davano per spacciato, tu sei stata vicino credendoci» - facebook.com Vai su Facebook

Achille Polonara è tornato a casa dopo il trapianto di midollo a cui si è sottoposto il 25 settembre all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, per curare la leucemia. Il giocatore di basket ex Virtus, ora tesserato per Sassari, ha postato su Instagram foto del suo rientr Vai su X

Polonara: "Mi davano quasi per spacciato, vivo grazie alla mia donatrice" - L'azzurro è intervenuto a una conferenza di Admo con la regione Emilia- Come scrive msn.com

Achille Polonara compie 34 anni, la dedica da brividi di sua moglie Erika e il video dei compagni di Nazionale. La risposta: «Tutti mi davano per spacciato, tu sei stata ... - «Auguri alla mia anima gemella, alla persona più importante della mia vita, al mio migliore amico. Da corriereadriatico.it

Polonara: “Vorrei svegliarmi senza il pensiero della malattia. Dopo la chemio farò il trapianto” - Achille Polonara va avanti con forza e con coraggio per superare l'ostacolo più grande della sua carriera e tornare a giocare: lo scorso giugno la Virtus Bologna ha gelato i tifosi annunciando che il ... Secondo fanpage.it

La moglie di Polonara: "Achille è stato in coma, le possibilità di vita erano basse" - "Gli è partito un trombo e il cervello è andato in carenza di ossigeno, le possibilità di vita erano molto basse". Riporta adnkronos.com

Polonara guarda avanti: "Leucemia? Sto bene, mai sentito solo contro la malattia" - Pur senza poter giocare, Achille Polonara è stato uno dei grandi protagonisti dell’estate del basket italiano. Riporta sport.sky.it

Polonara dopo il trapianto di midollo e 10 giorni di coma: "C'erano poche speranze" - Dopo la diagnosi choc di leucemia mieloide per Achille Polonara ricevuta lo scorso giugno, il cestista e la sua famiglia hanno vissuto un periodo difficile. Da adnkronos.com