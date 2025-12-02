Polonara | Mi davano quasi per spacciato vivo grazie alla mia donatrice

Gazzetta.it | 2 dic 2025

L'azzurro è intervenuto a una conferenza di Admo con la regione Emilia-Romagna: "Il mio è stato un miracolo. Invito tutti a donare, si possono salvare vite. Gli azzurri? La vittoria contro la Lituania una risposta per tutti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

