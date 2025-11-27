Hanno detto che non credevano al mio infortunio e mi hanno chiesto di fargli vedere le lastre Mi ha fatto male per la mancanza di rispetto | Francesca Fialdini si sfoga ed escono i nomi di chi sospetta di lei

Tre costole fratturate e un precedente infortunio al piede hanno costretto Francesca Fialdini a ritirarsi da “ Ballando con le Stelle “. Uno stop temporaneo, in attesa di nuove valutazioni per l’eventuale partecipazione al ripescaggio previsto sabato 6 dicembre. Le sue condizioni di salute però non avrebbero convinto tutti i partecipanti allo show di Milly Carlucci, come ha rivelato la conduttrice di “ Da noi a ruota libera ” a “ Ballando Segreto “, lo spin off dello della trasmissione in onda su RaiPlay: “Mi hanno chiesto le lastre, io a volte mi sorprendo. Mi hanno detto: ‘Fammi vedere le lastre’”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

