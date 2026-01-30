Distacco calcinacci da facciata Petruzzelli | Causato da ossidazione di chiodatura

Questa mattina i tecnici hanno confermato che il distacco di un calcinaccio dalla facciata del teatro Petruzzelli di Bari, avvenuto il 28 gennaio durante l’ultima replica di “La Cecchina”, è stato causato dall’ossidazione di alcune chiodature. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha riacceso le preoccupazioni sulla sicurezza dell’edificio. Ora si attendono interventi di manutenzione per evitare altri rischi.

L'episodio si era verificato alcuni giorni fa, nel corso dell'ultima replica dell'opera ‘La Cecchina’ di Niccolò Piccinni. E' quanto rilevato nel corso dei controlli effettuati dal responsabile della sicurezza del teatro nelle ultime ore. Le verifiche erano state disposte dalla Fondazione Petruzzelli. Il distacco era stato subito monitorato dai vigili del fuoco, già presenti nel teatro durante gli spettacoli. La porzione di facciata coinvolta, inizialmente transennata da personale del politeama barese, era stata quindi esaminata attraverso l'utilizzo di un'autoscala, Il distacco non aveva provocato feriti e non erano state rilevate particolari criticità.🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su Petruzzelli Teatro

Questa mattina un calcinaccio si è staccato dalla facciata del teatro Petruzzelli.

A Piazza Dante, la facciata della stazione centrale presenta segni di degrado, con calcinacci e parti di intonaco cadute a terra.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Petruzzelli Teatro

Argomenti discussi: Calcinacci cadono dalla facciata del Petruzzelli; Cadono calcinacci; Un boato nella notte e poi il crollo: via Ragusa si sveglia nel terrore tra calcinacci e auto distrutte; Rimuovere i mosaici dai pilastrini dei balconi non sempre compromette il decoro del fabbricato.

Caduta calcinacci dal teatro Petruzzelli dovuta a 'ossidazione chiodatura'(ANSA) - BARI, 30 GEN - La causa del distacco di piccoli calcinacci dalla facciata del teatro Petruzzelli di Bari, che si è verificata mercoledì, è da ricondurre alla ossidazione che, nei decenni, ha ... msn.com

Teatro Petruzzelli Bari: relazione tecnica dopo caduta calcinacci, nessuna criticità alla strutturaIl mistero della pioggia di calcinacci che ha colpito la facciata del Teatro Petruzzelli nella serata del 28 gennaio è stato risolto. msn.com

Si informa che, a causa del distacco improvviso di alcuni calcinacci nell’area antistante l’ingresso della biblioteca di Pallavicino, ’ “”, previsto per oggi alle or facebook