Calcinaccio si stacca dalla facciata del Petruzzelli | intervengono vigili del fuoco nessun danno

Questa mattina un calcinaccio si è staccato dalla facciata del teatro Petruzzelli. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per controllare la situazione e verificare eventuali danni, anche se per ora sembra che niente di grave sia successo. La questione resta sotto osservazione, ma il teatro sembra ancora in piedi.

E' accaduto nel pomeriggio di oggi. I pompieri hanno ispezionato la facciata con un'autoscala: dalle verifiche non sarebbero emerse altre criticità La caduta di un piccolo calcinaccio, staccatosi dalla facciata del teatro Petruzzelli, ha fatto scattare nel pomeriggio di oggi, 28 gennaio, verifiche dei vigili del fuoco. L'episodio si è verificato mentre era in corso l'ultima replica de 'La Cecchina' di Niccolò Piccinni. L'area interessata è stata transennata dal personale della Fondazione e i vigili del fuoco, già presenti nel teatro durante gli spettacoli, sono intervenuti con un'autoscala per ispezionare la porzione di facciata da cui si è verificato il distacco del calcinaccio.🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su Petruzzelli Facciata

A Salerno, le forti raffiche di vento hanno causato il distacco di un pannello segnaletico in via San Leonardo, che è finito in strada.

Questa mattina a Viciomaggio, nel comune di Arezzo, i Vigili del Fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti per rimuovere un semirimorchio staccatosi dalla motrice durante il transito in via di Pescaiola.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Petruzzelli Facciata

Argomenti discussi: Ciclone Harry, il vento stacca la rete di sicurezza del campanile: allarme calcinacci.

Piccolo calcinaccio cade dalla facciata del teatro Petruzzelli a Bari, nessun danno(ANSA) - BARI, 28 GEN - Un piccolo calcinaccio è caduto nel pomeriggio di oggi dalla facciata del Teatro Petruzzelli. Il personale della Fondazione ha transennato l'area e i Vigili del Fuoco, presenti ... msn.com

A causa del maltempo delle ultime ore su Roma, una parte del controsoffitto si è staccata nella stazione della metro A “Cinecittà”. L’episodio è accaduto ieri sera, domenica 25 gennaio, senza provocare feriti, vista anche la poca affluenza in quell’orario. S - facebook.com facebook