Vendita abusiva di fuochi d' artificio | denunce e sequestri nel Catanese

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze dell’ordine del Catanese hanno effettuato controlli mirati sul commercio di fuochi d’artificio, riscontrando vendite abusive e illecite. Durante le operazioni, sono stati sequestrati numerosi articoli non autorizzati e presentate diverse denunce. L’attività si inserisce in un più ampio sforzo di tutela della sicurezza pubblica e di rispetto delle normative vigenti in materia di fuochi d’artificio.

Nel corso delle attività di controllo economico del territorio tese al contrasto agli illeciti in materia di commercio di fuochi d’artificio, i finanzieri del comando provinciale di Catania hanno sequestrato oltre 1.000 articoli di materiale pirotecnico, tra cui anche manufatti esplodenti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

vendita abusiva di fuochi d artificio denunce e sequestri nel catanese

© Cataniatoday.it - Vendita abusiva di fuochi d'artificio: denunce e sequestri nel Catanese

Leggi anche: Vendita abusiva di fuochi d'artificio e detenzione di bombe carta, arrestati due pregiudicati

Leggi anche: Brescia,maxi-sequestri fuochi artificio

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Vendita abusiva di fuochi d'artificio e detenzione di bombe carta, arrestati due pregiudicati; Capodanno, pericolo e vendita di esplosivi a Catania: scoperti 21 ordigni e 92 fuochi illegali, due arresti; Denunciato a Misterbianco per vendita abusiva di fuochi d'artificio: polizia sequestra e mette in sicurezza il materiale; Procede in auto coi fari spenti e la polizia lo 'blocca': scoperti 25 chili di botti illegali | FOTO.

vendita abusiva fuochi dFuochi d’artificio illegali in strada e bombe carta: due arresti a Catania - Proseguono i controlli della polizia di Catania per contrastare la detenzione illegale e la vendita abusiva di fuochi d’artificio. meridionews.it

vendita abusiva fuochi dBombe tra gli scaffali e nel bagno: sequestrati 500 chili di fuochi d’artificio - Blitz della Polizia Locale al Lazzaretto: denunciata la titolare, rischio incendio ed esplosione per i clienti ... mbnews.it

vendita abusiva fuochi dArsenale di fuochi d'artificio illegali in un negozio cinese di Misterbianco, sequestro shock a Catania - Denunciato un cittadino cinese a Misterbianco per vendita illecita di fuochi d’artificio senza licenza. virgilio.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.