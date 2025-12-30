Vendita abusiva di fuochi d' artificio | denunce e sequestri nel Catanese

Le forze dell’ordine del Catanese hanno effettuato controlli mirati sul commercio di fuochi d’artificio, riscontrando vendite abusive e illecite. Durante le operazioni, sono stati sequestrati numerosi articoli non autorizzati e presentate diverse denunce. L’attività si inserisce in un più ampio sforzo di tutela della sicurezza pubblica e di rispetto delle normative vigenti in materia di fuochi d’artificio.

Nel corso delle attività di controllo economico del territorio tese al contrasto agli illeciti in materia di commercio di fuochi d'artificio, i finanzieri del comando provinciale di Catania hanno sequestrato oltre 1.000 articoli di materiale pirotecnico, tra cui anche manufatti esplodenti. Vendita abusiva di fuochi d'artificio e detenzione di bombe carta, arrestati due pregiudicati; Capodanno, pericolo e vendita di esplosivi a Catania: scoperti 21 ordigni e 92 fuochi illegali, due arresti; Denunciato a Misterbianco per vendita abusiva di fuochi d'artificio: polizia sequestra e mette in sicurezza il materiale; Procede in auto coi fari spenti e la polizia lo 'blocca': scoperti 25 chili di botti illegali. Fuochi d'artificio illegali in strada e bombe carta: due arresti a Catania - Proseguono i controlli della polizia di Catania per contrastare la detenzione illegale e la vendita abusiva di fuochi d'artificio.

Bombe tra gli scaffali e nel bagno: sequestrati 500 chili di fuochi d’artificio - Blitz della Polizia Locale al Lazzaretto: denunciata la titolare, rischio incendio ed esplosione per i clienti ... mbnews.it

Arsenale di fuochi d'artificio illegali in un negozio cinese di Misterbianco, sequestro shock a Catania - Denunciato un cittadino cinese a Misterbianco per vendita illecita di fuochi d’artificio senza licenza. virgilio.it

