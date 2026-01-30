Dopo 39 anni, torna il film che ha fatto ballare intere generazioni.

Torna il cult divenuto indelebile nel mondo cinematografico. Dirty Dancing avrà finalmente il suo sequel. Il film “danzante” era stato annunciato già nel 2020, ma nel corso degli anni sono emerse problematiche che ne hanno rimandato l’uscita. L’attesa però è terminata, Lionsgate, la casa di produzione della proiezione, ha definitivamente annunciato il progetto del secondo film. La trama del grande classico narra della storia d’amore tra “Baby”, una teenager determinata, e il suo insegnate di ballo Patrick Swayze. Storia che nell’anno del debutto, ha permesso di incassare fino a 214 milioni di dollari a livello globale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Dirty Dancing 2, dopo 39 anni la storia prosegue

Il sequel di Dirty Dancing sta prendendo forma: Lionsgate ha annunciato la sceneggiatrice e le riprese sono previste per il 2026, con Jennifer Grey nuovamente protagonista.

Dopo quasi 40 anni, i fan possono già prepararsi a rivedere Baby.

