Dirty Dancing | il sequel trova la sua sceneggiatrice e le riprese inizieranno nel 2026

Il sequel di Dirty Dancing sta prendendo forma: Lionsgate ha annunciato la sceneggiatrice e le riprese sono previste per il 2026, con Jennifer Grey nuovamente protagonista. Questa produzione mira a riproporre il celebre film in una nuova veste, mantenendo l’atmosfera originale. Di seguito, le novità sul progetto e le tempistiche di uscita.

Lionsgate ha annunciato il team che si occuperà dello sviluppo del progetto che avrà nuovamente come protagonista Jennifer Grey. Dirty Dancing sembra destinato ad avere un sequel: il progetto che riporterà sul grande schermo Jennifer Grey nel ruolo di Baby ha infatti trovato una sceneggiatrice e un team di produttori. Il nuovo capitolo della storia sarà realizzato da Lionsgate e a occuparsi dello sviluppo saranno Nina Jacobson e Brad Simpson, già nel team di Hunger Games. Chi lavorerà al sequel del film cult La sceneggiatura del sequel di Dirty Dancing sarà Kim Rosenstock, vincitrice nel 2025 dell'Humanitas Prize.

