I funzionari pubblici potranno diventare dirigenti di seconda fascia senza fare il concorso

Una novità potrebbe cambiare le regole per molti impiegati pubblici. I funzionari pubblici avranno la possibilità di diventare dirigenti di seconda fascia senza dover passare dal tradizionale concorso. La notizia ha già fatto discutere, perché apre nuove strade per chi lavora nello Stato e vuole avanzare di ruolo. Ora si aspetta il via libera ufficiale, ma l’idea di semplificare il percorso è già al centro del dibattito.

La novità è contenuta in un testo approvato dalla Camera. Il ministro Paolo Zangrillo: "Innescare un cambiamento culturale che valorizzi il merito" Una piccola rivoluzione nel mondo degli statali. I funzionari potranno diventare dirigenti di seconda fascia senza fare il classico concorso pubblico. La novità è contenuta in un testo approvato nelle scorse ore dall'aula della Camera. "Non si tratta solo di introdurre nuove regole, ma di innescare un cambiamento culturale che valorizzi il merito e renda le amministrazioni più dinamiche e pronte ad affrontare le sfide attuali", ha commentato il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, firmatario del provvedimento che per diventare legge dovrà ricevere anche l'ok del Senato.🔗 Leggi su Today.it

Il 5 gennaio 2026, su OrizzonteScuola TV, si è discusso del concorso GPS 2026, analizzando i punti richiesti e le differenze tra prima e seconda fascia.

