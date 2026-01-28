Dimensionamento scolastico due accorpamenti nel Forlivese E nasce l' Istituto comprensivo Valle del Bidente

Martedì sera il governo ha annunciato i nuovi dimensionamenti scolastici nel Forlivese, con due accorpamenti che riguardano specificamente questa zona. Il consigliere regionale Pd Daniele Valbonesi critica la decisione, definendola un “taglio inopportuno” e sottolineando che le logiche adottate sono state contrastate fino all’ultimo. La nascita dell’Istituto comprensivo Valle del Bidente segna un cambiamento concreto nel panorama scolastico locale.

Il consigliere regionale Pd Daniele Valbonesi commenta l’ordinanza del commissario ad acta con la quale martedì sera il governo ha proceduto ai dimensionamenti di 17 autonomie scolastiche in Emilia Romagna "Un taglio inopportuno, attuato secondo logiche che fino all’ultimo abbiamo cercato di contrastare". Così il consigliere regionale Pd Daniele Valbonesi commenta l’ordinanza del commissario ad acta con la quale martedì sera il governo ha proceduto ai dimensionamenti di 17 autonomie scolastiche in Emilia Romagna. “Si tratta di una riduzione rilevante che arriva secondo metodi e criteri di cui si fatica a capire la ratio e soprattutto la necessità.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Il governo ha deciso di accorpare tre scuole nella provincia, creando il nuovo Istituto comprensivo Valle del Bidente.

