Digitale | Fondazione Grins lancia Amelia ecosistema di dati e ricerca a servizio delle imprese

La Fondazione Grins presenta Amelia, una nuova piattaforma digitale creata per aiutare aziende e istituzioni a prendere decisioni più rapide e mirate. Nasce grazie ai fondi del Pnrr e mira a mettere ordine tra i dati e la ricerca, che spesso sono sparsi e poco coordinati. Con Amelia, si spera di migliorare l’efficacia delle politiche pubbliche e delle strategie di business, offrendo un supporto concreto alle decisioni quotidiane.

La Fondazione Grins presenta Amelia, una piattaforma digitale nata nell’ambito del Pnrr per trasformare i dati e la ricerca scientifica in uno strumento operativo a supporto delle decisioni pubbliche e private, superando così la frammentazione informativa che limita l’efficacia delle politiche e delle strategie economiche. All’aggregazione, gestione e analisi dei dati, la piattaforma integra servizi avanzati quali modelli predittivi, intelligenza artificiale e tutela della privacy. L’obiettivo ultimo è il rafforzamento della qualità delle decisioni in ambiti chiave come politiche pubbliche, transizione energetica, sostenibilità e coesione territoriale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

