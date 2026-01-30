Difesa di Dassilva | le ragioni legali che escludono il coinvolgimento nell’omicidio di Pierina

Louis Dassilva, il 35enne senegalese accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, ha presentato nuove motivazioni legali per dimostrare la sua estraneità. Il Tribunale del Riesame di Bologna si è riunito di nuovo per valutare se mantenere o meno in carcere l’uomo, che si trova dietro le sbarre dal giorno dell’omicidio, avvenuto nel garage del suo stesso condominio a Rimini. La difesa insiste sulle prove e sui punti deboli dell’accusa, cercando di ottenere una decisione che possa portarlo in libertà

Louis Dassilva, il 35enne senegalese imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli avvenuto il 3 ottobre 2023 nel garage del suo condominio a Rimini, è stato nuovamente sottoposto al vaglio del Tribunale del Riesame di Bologna, chiamato a decidere se sia ancora necessario mantenerlo in carcere in attesa del processo. L’udienza, durata cinque ore, ha visto la presentazione di una memoria difensiva di 250 pagine redatta dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, che ha messo al centro della difesa una ricostruzione tecnica dettagliata della dinamica dell’aggressione. I legali sostengono che le modalità con cui sarebbe stato commesso l’omicidio – 29 coltellate distribuite in modo specifico e con un’organizzazione del movimento del coltello che richiede una certa abilità e controllo – non corrispondono al profilo fisico e psicologico attribuito a Dassilva, in particolare in relazione al suo passato militare, che la Procura ha tentato di sfruttare per costruire un quadro accusatorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Oggi riprende il processo davanti alla Corte d'Assise per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa con 29 coltellate in via del Ciclamino.

