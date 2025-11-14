Omicidio Pierina Paganelli archiviazione per Valeria Bartolucci moglie di Dassilva | cade l' accusa di stalking

Notizie.virgilio.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata assolta dall’accusa di stalking Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

omicidio pierina paganelli archiviazione per valeria bartolucci moglie di dassilva cade l accusa di stalking

© Notizie.virgilio.it - Omicidio Pierina Paganelli, archiviazione per Valeria Bartolucci moglie di Dassilva: cade l'accusa di stalking

