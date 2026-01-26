Il processo per l’omicidio di Pierina Le amiche di Manuela interrogate sulla relazione tra lei e Dassilva

Oggi riprende il processo davanti alla Corte d’Assise per l’omicidio di Pierina Paganelli, uccisa con 29 coltellate in via del Ciclamino. Le amiche di Manuela sono state interrogate sulla relazione tra lei e Dassilva, uno degli aspetti al centro delle indagini. Il procedimento mira a chiarire le responsabilità e i dettagli della vicenda che ha sconvolto la comunità.

Riparte oggi il processo davanti alla Corte d'Assise per il delitto di Pierina Paganelli, l'anziana massacrata in via del Ciclamino con 29 coltellate. Al banco degli imputati il 35enne senegalese Louis Dassilva, vicino di casa della vittima e unico imputato nel processo, accusato di omicidio volontario aggravato e difeso dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi. Dopo le testimonianze di peso delle precedenti udienze, oggi sotto i riflettori ci saranno i tecnici e coloro che intervennero sulla scena del crimine il 4 ottobre del 2023, quando il corpo senza vita della 78enne venne ritrovato del garage del condominio dove viveva.

