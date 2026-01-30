Dialogo tra Conte e McTominay prima di Napoli-Fiorentina

Alla vigilia del match tra Napoli e Fiorentina, in programma domani alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona, si fa strada un retroscena che riguarda la partita. Prima del fischio d’inizio, si parla di un dialogo tra Conte e McTominay, che potrebbe aver avuto un ruolo nel modo in cui le due squadre affronteranno la sfida. La rosa del Napoli, infatti, è molto ridotta a causa di problemi fisici, e questa situazione spinge gli allenatori a prendere decisioni attente per preservare i giocatori più in forma.

Secondo quanto riportato in esclusiva da AreaNapoli.it, Conte ha avuto un confronto diretto con Scott McTominay nelle ore che precedono la sfida contro i viola. L'allenatore ha voluto capire fino in fondo le sensazioni del centrocampista, chiedendogli apertamente come si sentisse dal punto di vista fisico e mentale e se fosse realmente in grado di scendere in campo contro la Fiorentina. Non si è trattato di una semplice formalità, ma di un passaggio significativo nella gestione del gruppo. Conte crede fortemente nella responsabilizzazione dei giocatori e ritiene fondamentale ascoltare le loro risposte prima di prendere decisioni definitive sulla formazione.

Dopo l’eliminazione europea, il Napoli si prepara già alla prossima partita.

