McTominay su Thuram Hojlund in attacco e tra Conte e Allegri | Napoli-Juventus la Top XI

In vista del big match tra Napoli e Juventus, nell'ultima puntata de La Tripletta ( guarda qui l'episodio completo ) abbiamo ipotizzato una formazione combinata con i giocatori (e gli allenatori) delle due squadre messi a confronto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - McTominay su Thuram, Hojlund in attacco e tra Conte e Allegri... : Napoli-Juventus, la Top XI

Sto leggendo interisti furioni che si lamentano per il rigore dato a Di Lorenzo, molto probabilmente vi siete persi questa roba qua, totalmente sovrapponibile al “fallo” di Pavlovic su Thuram. Poi c’era rigore netto su McTominay che non finisce manco negli highli Vai su X

Frattesi and the perfect assist ? Thuram and the pure striker’s finish - facebook.com Vai su Facebook

McTominay e Hojlund infortunati durante la rifinitura per Torino-Napoli: cosa è successo e le loro condizioni - Due assenze pesantissime per il Napoli, impegnato in trasferta contro il Torino nella gara valida per la settima giornata di Serie A: fuori McTominay e Hojlund, che si sono infortunati durante la ... Si legge su corrieredellosport.it

Conte perde Hojlund e McTominay poco prima di Torino-Napoli: nemmeno in panchina, le condizioni - Bruttissime notizie in casa Napoli con un Antonio Conte costretto a correre ai ripari in vista della trasferta di Torino contro i granata nell'anticipo di sabato delle 18 per la 7a di Serie A. fanpage.it scrive

Torino-Napoli, McTominay e Hojlund infortunati: neanche in panchina - I due calciatori, rientrati dagli impegni con la nazionale, devono saltare la 7a giornata di campionato. Segnala calciomercato.it

Napoli-Eintracht 0-0, pagelle: senza De Bruyne l’attacco non decolla, Hojlund delude, serataccia per McTominay - difensivo dei tedeschi, il danese dovrebbe fare la differenza ma non incide, male anche lo scozzese ... Scrive sport.virgilio.it

Hojlund, oggi il provino decisivo per Napoli-Inter: senza di lui l'attacco è in panne - Dopo la dura lezione europea, la squadra azzurra si è nuovamente ritrovata a Castel Volturno per un confronto diretto con Antonio Conte. Scrive tuttomercatoweb.com

Calcio: Conte, 'Hojlund e McTominay? Non ha senso rischiare' - "McTominay ha sei punti sulla caviglia, Hojlund aveva un fastidio muscolare: non aveva senso rischiare e io non forzo nessuno, meglio un cavallo sano che uno zoppo": il tecnico del Napoli, Antonio ... Scrive ansa.it