Diaby i sauditi dicono no ma l’Inter è pronta al rilancio Ma dalla Premier preparano il sorpasso

L’Inter punta forte su Diaby, considerandolo il suo obiettivo principale per la prossima stagione. Nonostante abbia già un accordo con il giocatore, i nerazzurri non sono riusciti ancora a trovare un’intesa con l’Al Ittihad, che invece sembra deciso a blindare il suo attaccante. Nel frattempo, i sauditi hanno fatto sapere di non essere disposti a cedere, aprendo così la strada a una possibile corsa con la Premier League, che potrebbe tentare di superare le offerte degli arabi. La situazione resta calda e tutto può ancora cambiare nei prossimi giorni.

Sono giorni caldissimi per le big di Serie A, con il Milan in prima fila che sta cercando di portare in rossonero Mateta, fino a qualche giorno fa obiettivo anche della Juventus che però non è riuscita a trovare l'accordo con il Crystal Palace. I bianconeri hanno provato poi con En-Nesyri e Kolo Muani ma anche in questo caso le operazioni sono oppure sembrano sfumate. La Roma osserva i vari incastri pronta a sferrare l'affondo, anche se colpi vicini ad ora non ce ne sono.

L’Inter non si dà per vinto e continua a spingere per Moussa Diaby.

Questa mattina l’Inter ha bloccato Diaby, ma per Perisic la strada sembra più lunga.

Biasin: Inter, ecco il più probabile tra Perisic, Diaby e Norton-Cuffy! Henrique? Mi dicono che…Intervenuto in live su Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin, giornalista, ha fatto il punto sul mercato in entrata dell'Inter ... msn.com

L’Inter sta per presentare una nuova offerta per Moussa #Diaby. Il francese spinge per trasferirsi in Italia. L’Al-Ittihad ha rifiutato un pacchetto da 35 milioni di euro in prestito con diritto di riscatto non obbligatorio. I sauditi vogliono un trasferimento a titolo facebook

L’Inter sta per presentare una nuova offerta per Moussa Diaby. Il francese spinge per trasferirsi in Italia. L'Al-Ittihad ha rifiutato un pacchetto da 35 milioni di euro in prestito con diritto di riscatto non obbligatorio. I sauditi vogliono un trasferimento a titolo d x.com