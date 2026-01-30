L’Inter non si dà per vinto e continua a spingere per Moussa Diaby. I nerazzurri stanno preparando un’offerta aggiornata per convincere l’Al-Ittihad a cedere il giocatore. La trattativa resta complicata, ma in viale della Liberazione non si arrendono e sperano di sbloccare la situazione nei prossimi giorni.

L’ Inter non molla Moussa Diaby e prepara un nuovo rilancio. La trattativa resta complessa, ma in viale della Liberazione si lavora a un’offerta aggiornata per provare a sbloccare il muro dell’ Al-Ittihad. Il club saudita ha respinto la prima proposta (prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 35 milioni ), preferendo una cessione a titolo definitivo. Il passaggio chiave, però, è in corso adesso: l’entourage di Diaby è a Riad per incontrare i rappresentanti della proprietà e convincerli a liberare il classe ’99. Sul fronte giocatore non ci sono dubbi: accordo già raggiunto con l’Inter. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Inter, pressing su Diaby: nuovo rilancio in arrivo

