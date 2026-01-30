Inter pressing su Diaby | nuovo rilancio in arrivo

Da forzainter.eu 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter non si dà per vinto e continua a spingere per Moussa Diaby. I nerazzurri stanno preparando un’offerta aggiornata per convincere l’Al-Ittihad a cedere il giocatore. La trattativa resta complicata, ma in viale della Liberazione non si arrendono e sperano di sbloccare la situazione nei prossimi giorni.

L’ Inter non molla Moussa Diaby e prepara un nuovo rilancio. La trattativa resta complessa, ma in viale della Liberazione si lavora a un’offerta aggiornata per provare a sbloccare il muro dell’ Al-Ittihad. Il club saudita ha respinto la prima proposta (prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 35 milioni ), preferendo una cessione a titolo definitivo. Il passaggio chiave, però, è in corso adesso: l’entourage di Diaby è a Riad per incontrare i rappresentanti della proprietà e convincerli a liberare il classe ’99. Sul fronte giocatore non ci sono dubbi: accordo già raggiunto con l’Inter. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

inter pressing su diaby nuovo rilancio in arrivo

© Forzainter.eu - Inter, pressing su Diaby: nuovo rilancio in arrivo

Approfondimenti su Inter Diaby

Mercato Inter, Romano svela nuovi dettagli su Norton-Cuffy. Mentre su Perisic e Diaby dice questo…

Romano svela nuovi dettagli sulle trattative nerazzurre.

Chi è Diaby, tutto sul nuovo obiettivo dell’Inter: PSG, Leverkusen, numeri e quel record…

Moussa Diaby potrebbe lasciare il PSG per approdare all’Inter.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Inter Diaby

Argomenti discussi: Inter, non solo Perisic: nel mirino Moussa Diaby, ecco chi è il francese dell'Al Ittihad; Sky – Inter, cosa manca per Diaby. Perisic, chiesta cessione: Psv può chiedergli di andare dopo…; Le notizie di calciomercato del 28 gennaio 2026: Juventus su Norton-Cuffy, Carrasco vicino alla Roma; Calciomercato, Inter Perisic e Moussa Diaby, Milan-Akè e... si scaldano le trattative delle milanesi - I rumor.

inter pressing su diabyRomano: Inter non fa definitivo per Diaby! E lui stamattina ha detto all’Al Itthiad che…L'Inter continua il suo pressing per portare a Milano Moussa Diaby. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa ... msn.com

inter pressing su diabyInter, si sblocca Diaby? Gli ultimi aggiornamenti di Di MarzioL'Inter continua ad insistere per Moussa Diaby: gli ultimi aggiornamenti da parte di Gianluca Di Marzio sulla trattativa per il francese. spaziointer.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.