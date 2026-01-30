Di Marzio | Milan e Crystal Palace intesa di massima per Mateta Da capire se …

Da Londra arriva la notizia che il Milan e il Crystal Palace hanno raggiunto un accordo di massima per il trasferimento dell’attaccante francese. Ora bisogna capire se il club inglese darà il via libera definitivo prima della chiusura del mercato. Mateta, 26 anni, potrebbe diventare un nuovo rinforzo per la squadra di Pioli nelle ultime ore di trattative.

Arrivano conferme praticamente da ogni fonte: tanto 'La Gazzetta dello Sport' quanto Alfredo Pedullà parlano dei negoziati tra i rossoneri e i londinesi per l'ex attaccante di Châteauroux, Olympique Lione e Le Havre in Francia e Mainz in Germania. Anche Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport', ne ha parlato in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'. "Nella notte Milan e Crystal Palace hanno trovato un'intesa di massima per Mateta. Da capire se i rossoneri completeranno l'operazione a giugno o anticiperanno già a gennaio - in caso di uscite in attacco (Christopher Nkunku) e se il Palace troverà un sostituto", ha scritto Di Marzio, ricordando come, già ieri, avesse parlato prima di tutti della questione il collega belga Sacha Tavolieri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Questa notte il Milan ha trovato l'accordo con il Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta.

Mauro commenta il possibile arrivo di Mateta al Crystal Palace, sottolineando che la Juve necessita di un vero centravanti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

