Mauro | Mateta? Se gioca nel Crystal Palace Ecco perché Zirkzee mi intriga di più

Mauro commenta il possibile arrivo di Mateta al Crystal Palace, sottolineando che la Juve necessita di un vero centravanti. Secondo l’ex centrocampista, Zirkzee rappresenta una valida alternativa, anche se non garantisce ancora certezze. Con l’interesse di Spalletti, l’olandese potrebbe rappresentare una soluzione interessante per rinforzare l’attacco bianconero in vista della prossima stagione.

"La Juve ha bisogno di un grande centravanti, perché due buoni già ce li ha.". Massimo Mauro non ha dubbi: nel dibattito sulla bontà o meno di inserire nella rosa bianconera il 29enne francese Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, l'ex centrocampista juventino sta dalla parte di chi c'è già. Mauro, secondo lei la Juventus ha davvero bisogno di acquistare un nuovo attaccante centrale? "Se trova un grande centravanti sì, altrimenti no". La dirigenza sembra voler puntare su Mateta: cosa ne pensa? "Gioca al Crystal Palace, non so come dire. Per me non corrisponde alla definizione di "grande centravanti" come lo sono stati Vialli, Trezeguet, Ravanelli, Ibrahimovic, Higuain e gli altri bomber che la Juve ha avuto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Mateta Juve, il tecnico del Crystal Palace svela a sorpresa la situazione del francese: ecco cosa ha detto

Mateta Juve, l’allenatore del Crystal Palace, ha recentemente commentato la situazione del calciatore francese, attirando l’interesse della Juventus. Glasner ha fornito dettagli sullo stato di forma e le prospettive del giocatore, offrendo uno sguardo sulla possibile evoluzione della trattativa. La società bianconera monitora attentamente le notizie provenienti dall’Inghilterra, valutando eventuali opportunità di mercato legate al profilo in questione.

Calciomercato, attento Milan: la Juventus piomba su Mateta del Crystal Palace

Durante la sessione di calciomercato, si segnala un interesse della Juventus per Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace. Il giornalista Gianluca Di Marzio ha confermato questa possibilità durante la trasmissione 'Calciomercato L'originale', sottolineando come il club bianconero valuti attentamente questa opzione. La situazione resta in evoluzione e si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

Jean-Philippe #Mateta ha comunicato al #CrystalPalace la volontà di trasferirsi alla #Juventus. Il club bianconero sta spingendo per chiudere l’operazione sulla base di 30 milioni di euro, con formula del prestito con obbligo di riscatto. I contatti sono positivi - facebook.com facebook