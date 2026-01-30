Di Marzio | Milan Mateta subito Alzata anche l’offerta E dalla Francia | Stasera in Italia

Il Milan fa sul serio per Jean-Philippe Mateta. Secondo quanto riporta Di Marzio, il club rossonero ha già presentato un’offerta concreta e potrebbe portare l’attaccante francese a Milano già in questa finestra di mercato. Dalla Francia arrivano conferme: stasera ci sono incontri tra le parti per definire i dettagli. La trattativa si muove rapidamente e il Milan sembra deciso a chiudere in fretta.

Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport' esperto di calciomercato, ha fornito importanti aggiornamenti sulla trattativa tra Milan e Crystal Palace per il trasferimento dell'attaccante Jean-Philippe Mateta, classe 1997, alla corte del tecnico Massimiliano Allegri. E già in questa finestra invernale di mercato! "I rossoneri stanno spingendo per arrivare a Mateta del Crystal Palace dopo quanto raccontato nelle scorse ore - ha scritto Di Marzio in un articolo pubblicato sul proprio sito web ufficiale -. Il club ha deciso di alzare l'offerta per cercare di far arrivare quanto prima l'attaccane a Milano (quindi entro lunedì, giorno di chiusura del mercato)".

