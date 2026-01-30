Di Marzio | Milan Mateta subito Alzata anche l’offerta E dalla Francia | Stasera in Italia

Da pianetamilan.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan fa sul serio per Jean-Philippe Mateta. Secondo quanto riporta Di Marzio, il club rossonero ha già presentato un’offerta concreta e potrebbe portare l’attaccante francese a Milano già in questa finestra di mercato. Dalla Francia arrivano conferme: stasera ci sono incontri tra le parti per definire i dettagli. La trattativa si muove rapidamente e il Milan sembra deciso a chiudere in fretta.

Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport' esperto di calciomercato, ha fornito importanti aggiornamenti sulla trattativa tra Milan e Crystal Palace per il trasferimento dell'attaccante Jean-Philippe Mateta, classe 1997, alla corte del tecnico Massimiliano Allegri. E già in questa finestra invernale di mercato! "I rossoneri stanno spingendo per arrivare a Mateta del Crystal Palace dopo quanto raccontato nelle scorse ore - ha scritto Di Marzio in un articolo pubblicato sul proprio sito web ufficiale -. Il club ha deciso di alzare l’offerta per cercare di far arrivare quanto prima l’attaccane a Milano (quindi entro lunedì, giorno di chiusura del mercato)". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

di marzio milan mateta subito alzata anche l8217offerta e dalla francia stasera in italia

© Pianetamilan.it - Di Marzio: “Milan, Mateta subito. Alzata anche l’offerta”. E dalla Francia: “Stasera in Italia”

Approfondimenti su Milan Mateta

Calciomercato, intesa per Mateta al Milan: conferma anche Di Marzio. “Se i rossoneri …”

Il Milan sta lavorando per chiudere l’affare con Jean-Philippe Mateta.

Milan-Mateta, passi avanti nella notte: c'è l'accordo col Palace. Può arrivare anche subito se...

Il Milan ha trovato l’accordo col Palace per Mateta.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milan Mateta

Argomenti discussi: Le notizie di calciomercato del 21 gennaio 2026: Mateta si allontana dalla Juventus; Calciomercato, ribaltone Mateta: Milan pronto a scavalcare il Nottingham Forest La situazione; FLASH| Maignan-Milan, ci siamo! Risolti gli ultimi dettagli, spunta la data della fumata bianca; Diretta live calciomercato 27 gennaio 2026 stop Barella sprona l'Inter, Alisson Santon vicino al Napoli, Juve su Zirkzee.

di marzio milan matetaMilan-Mateta, Di Marzio: I rossoneri vogliono farlo arrivare subito a Milano. Poi si penserà alla possibile cessione di NkunkuNuovo aggiornamento sulla trattativa che potrebbe portare Jean-Philippe Mateta al Milan: secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio su X, il club di via Aldo Rossi sta lavorando per portare ... milannews.it

di marzio milan matetaClamoroso Milan, colpaccio dalla Premier ad un passo: Di Marzio conferma tuttoClamoros colpo del Milan dalla Premier League: anche Gianluca Di Marzio conferma l'incredibile affare rossonero ... spaziomilan.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.