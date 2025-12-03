Coppa Italia Italiano suona la carica | Contro il Parma per ripartire subito Anche Immobile tra i convocati

Bologna, 3 dicembre 2025 – Vigilia di coppa a Casteldebole: giovedì il Parma al Dall’Ara negli ottavi (ore 18), oggi Italiano in conferenza stampa, a poche ore dallo schiaffo ricevuto lunedì sul campo dalla Cremonese. Attesi oltre 13mila rossoblù sugli spalti (400 circa da Parma), con la curva Bulgarelli già esaurita per spingere il Bfc un’altra volta verso il sogno. Che va costruito a partire dal derby coi ducali, di nuovo avversari del Bologna a un mese dal pomeriggio sotto l’acqua del Tardini, ma già dentro il libro dei ricordi più belli visto il tris Castro-Castro e Miranda, in rimonta, dopo il vantaggio momentaneo di Bernabe’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, Italiano suona la carica: “Contro il Parma per ripartire subito”. Anche Immobile tra i convocati

Scopri altri approfondimenti

Manca poco a Napoli-Cagliari di Coppa Italia ? Mister Conte è pronto a effettuare un ampio turnover in vista della gara in programma alle ore 18 allo Stadio Diego Armando Maradona Tra i vari azzurri che potrebbero avere una chance dal primo minuto c'è - facebook.com Vai su Facebook

Finito dietro nelle gerarchie di Allegri, in Lazio-Milan di Coppa Italia Estupinan cerca il riscatto? Vai su X

Coppa Italia, Italiano suona la carica: “Contro il Parma per ripartire subito”. Anche Immobile tra i convocati - Il mister sprona i rossoblù: “Rimediare alla brutta sconfitta contro la Cremonese e onorare il trofeo che abbiamo conquistato la scorsa primavera”. Lo riporta sport.quotidiano.net

Coppa Italia: la Juventus è ai quarti di finale, Udinese battuta 2-0 LE FOTO - Non è ancora così bella, ma questa Juventus essere vincente: i bianconeri trovano il terzo successo consecutivo in tutte le competizioni, il 2- Riporta ansa.it

Coppa Italia, le partite di oggi: Atalanta-Genoa, Napoli-Cagliari e Inter-Venezia, orari e dove vederle in tv e in streaming - Coppa Italia 2025/2026: orari, programmazione e dove vedere tutte le partite in diretta TV e streaming. Lo riporta sport.virgilio.it

Allegri: "La Coppa Italia è un obiettivo, sono curioso di vedere Jashari" - Alla vigilia degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Lazio, Massimiliano Allegri si è concesso in esclusiva ai microfoni di Sportmediaset. Si legge su msn.com

Dove vedere Atalanta-Genoa, Napoli-Cagliari e Inter-Venezia di Coppa Italia in tv e streaming - Mercoledì 3 dicembre si giocano altre tre partite valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Si legge su corriere.it

Bologna, Italiano: "Sognavo Coppa Italia dopo tre sconfitte in finale" - Le parole di Vincenzo Italiano, intervistato da Marco Nosotti alla stazione di Bologna con la Coppa Italia conquistata a Roma nella finale contro il Milan e mostrata con orgoglio alle telecamere. Riporta sport.sky.it