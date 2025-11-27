Di Canio duro su Chivu | Ci sono dei dubbi a livello caratteriale E sul gol…

Inter News 24 Nel post partita di Atletico Madrid Inter, Di Canio è stato molto duro con mister Chivu, e ha parlato anche del gol subito all’ultimo dai nerazzurri. Dopo la sconfitta dell’Inter in casa dell’Atletico Madrid, l’opinionista Paolo Di Canio ha espresso il suo giudizio critico a Sky Sport, distinguendo i due fronti. Pur ammettendo che il KO di Champions sia dovuto a un “difetto di fame” dopo quattro vittorie consecutive, ha messo in evidenza le quattro sconfitte in campionato, ritenute “troppe” e potenzialmente sintomo della “stagione più brutta” se il trend dovesse continuare. Sentita l’analisi di mister Cristian Chivu, che aveva difeso i suoi nerazzurri non rimproverando nulla, Di Canio ha espresso dubbi sul piano caratteriale, pur definendo la comunicazione pubblica di Chivu “giustissima”. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Di Canio duro su Chivu: «Ci sono dei dubbi a livello caratteriale. E sul gol…»

Leggi anche questi approfondimenti

* ADOTTA UN AMICO A 4 ZAMPE – UN GESTO D’AMORE CHE SCALDA IL CUORE* L’inverno si avvicina, e per molti dei nostri amici a quattro zampe ospitati nel canile convenzionato con il Comune di Torregrotta, il freddo può essere ancora più duro se - facebook.com Vai su Facebook

Di Canio: “Chivu ok, ma arriva il momento del tu e dici ‘che cavolo fai’. Quel gol…” - L'ex calciatore ha detto la sua sulla sconfitta in CL dell'Inter di Chivu e si è anche sugli errori individuali sul secondo gol incassato ... Lo riporta msn.com

SKY - Di Canio: "Inter? Ci sono dei limiti caratteriali, Chivu dovrebbe farsi sentire" - Paolo Di Canio, ex calciatore, dagli studi di Sky ha analizzato il commento di Cristian Chivu dopo la sconfitta dell’Inter con l’Atlético Madrid in Champions: “Chivu ha fatto una disamina giusta, poi ... napolimagazine.com scrive

Di Canio: "Mi aspetto tanto dall'Atalanta stasera. Inter? Deve stare 2-0 dopo mezzora" - Ai microfoni di Sky Sport, Paolo Di Canio ha parlato delle sfide che giocheranno questa sera l'Atalanta e l'Inter in Champions League: "A questa Atalanta non è ancora stata trasmessa l'importanza del ... Secondo m.tuttomercatoweb.com