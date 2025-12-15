Garlasco la nuova perizia e il giallo dei capelli nel bagno di Chiara Poggi | cosa dicono sul delitto

A Garlasco, il caso di Chiara Poggi continua a suscitare interrogativi, tra perizie e nuove scoperte. Al centro dell’attenzione i capelli trovati nel bagno, che, pur rappresentando tracce significative, non hanno fornito elementi decisivi per chiarire il delitto. Un mistero che rimane irrisolto, lasciando aperti tanti interrogativi sulla verità dietro la tragica vicenda.

Tracce più che indizi, dato che è impossibile desumere informazioni utili per le indagini. I capelli sulla scena del crimine del delitto di Garlasco, benché presenti copiosamente, sono destinati a rimanere senza nome e senza voce. Lo ha chiarito una volta per tutte la relazione della perita Denise Albani, incaricata dal gip di svolgere l’incidente probatorio che si chiuderà giovedì 18 dicembre. Ripassando in rassegna tutti i reperti riguardo alla morte di Chiara Poggi, massacrata nella casa dei genitori il 13 agosto 2007, sotto gli occhi della genetista sono capitati nuovamente i tre capelli rinvenuti sul tappetino del bagno. Open.online

