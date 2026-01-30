Del Vecchio jr a La7 | Mi piace l’Italia di Meloni ho votato lei e Renzi I giornali? Voglio un’informazione vera e non da tiktoker

Durante l’intervista a Otto e mezzo, Leonardo Maria Del Vecchio si è mostrato impacciato, con pause lunghe e labbra tremanti. Ha dichiarato di apprezzare l’Italia di Meloni, di aver votato sia per lei che per Renzi, e ha criticato i giornali, chiedendo un’informazione più autentica, lontana dai tiktoker. Il suo intervento è stato segnato anche da qualche sbavatura, come il “non tergiversi” rivolto a Lilli Gruber.

Impaccio palpabile, pause lunghissime, labbra spesso tremanti e qualche gaffe sparsa (come il "non tergiversi" al posto di "non travisi", rivolto direttamente a Lilli Gruber ): è il mini-bilancio dell'intervista rilasciata da Leonardo Maria Del Vecchio, erede miliardario del patron di Luxottica e neo-imprenditoreeditore, nell'ultima puntata di Otto e mezzo su La7. La prima domanda di Lilli Gruber verte sulla eredità di oltre 7 miliardi di Del Vecchio: gli otto eredi, a distanza di quasi quattro anni dalla morte del fondatore di EssilorLuxottica non hanno ancora trovato un accordo per chiudere la successione.

