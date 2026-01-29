Del Vecchio jr | Meloni? Mi piace l’Italia di questi tre anni e mezzo

Il figlio di Del Vecchio si esprime senza mezze misure. In un’intervista, afferma di apprezzare i tre anni e mezzo di governo di Meloni, sottolineando che questo periodo coincide con il suo investimento di quasi mezzo miliardo di euro nel suo family office. Le sue parole rivelano un certo entusiasmo per il cammino attuale del Paese.

Roma, 29 gen. (askanews) – “A me piace l’Italia in questi tre anni e mezzo di governo, che sono coincidenti anche con il mio investimento come family office di quasi mezzo miliardo di euro. Posso dire che se non mi fossi sentito stabile nell’investire in Italia, non l’avrei fatto. E questa stabilità, ovviamente, è anche parte del lavoro del governo”. Lo ha affermato Leonardo Maria del Vecchio, rispondendo a Lilli Gruber a “Otto e mezzo” su La7 alla domanda se apprezzasse Giorgia Meloni come presidente del Consiglio. “Sicuramente vedo un’Italia stabile, poi non sono uno statista e neanche un’economista, ma se guardiamo allo spread” è ai minimi storici, ha rilevato.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Del Vecchio Jr

Leonardo Maria Del Vecchio esprime soddisfazione per gli ultimi tre anni e mezzo di governo in Italia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Del Vecchio Jr

Argomenti discussi: Leonardo Maria Del Vecchio indagato dopo un incidente in Ferrari, l'accusa sulla sostituzione di persona; Del Vecchio jr. verso QN: operazione strategica sull’editoria dei territori; Del Vecchio jr. Il giovin signore compra di tutto, ora pure giornali.

Del Vecchio jr: Meloni? Mi piace l'Italia di questi tre anni e mezzoRoma, 29 gen. (askanews) - 'A me piace l'Italia in questi tre anni e mezzo di governo, che sono coincidenti anche con il mio investimento come ... notizie.tiscali.it

Del Vecchio Jr e l’avventura nell’editoria: «Non cambierò il dna dei miei giornali». E strizza l’occhio a Meloni: «Mi piace la sua Italia»«Credo molto nell’informazione vera. Ho notato che le nuove generazioni traggono soluzioni e risposte da mezzi non autorevoli, cosa che reputo essere un potenziale pericolo per il futuro. Lo faccio ... msn.com

Gruber: “Lei vota più per il centro destra o per il centro sinistra” Leonardo Maria Del Vecchio: “Ho votato per Renzi e ho votato la Meloni” Quindi ha votato a destra #ottoemezzo x.com

Guccini (Uniti): «Meloni pescivendola», Deidda (Fdi): «Il sindaco Fenu chieda le dimissioni del consigliere» I gravi fatti di Minneapolis (Usa) scatenano la politica locale e accendono lo scontro istituzionale - facebook.com facebook