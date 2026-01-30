Del Vecchio dalla Gruber tra cringe piani sull’editoria e quella domanda non fatta

La partecipazione di Leonardo Maria Del Vecchio a Otto e mezzo ha attirato l’attenzione sui social. L’intervista, andata in onda giovedì sera su La7, è stata percepita come un fallimento. L’ex presidente di Luxottica si è trovato in mezzo a domande che non sono state fatte e a momenti imbarazzanti. La sua presenza in studio ha suscitato commenti negativi, tra critiche e battute sarcastiche, e la discussione si è spostata proprio su questa apparizione poco riuscita.

Sui social non si parla d'altro. A tenere banco è la non riuscitissima (eufemismo) apparizione televisiva di Leonardo Maria Del Vecchio, ospite a Otto e mezzo da Lilli Gruber, nella serata di giovedì 29 gennaio su La7, incastrato fra Italo Bocchino e Massimo Giannini. Nessuno ne ha capito l'utilità (dell'apparizione, non di Leonardo jr): se doveva servire alla reputazione, è stata un boomerang, considerando i balbettii, le imbarazzanti pause con ritmi non certo televisivi, e addirittura un momento in cui maldestramente LMDV ha provato a leggere quello che stava cercando di dire a fatica, sulla questione giudiziaria dell'incidente con la Ferrari.

