Leonardo Del Vecchio torna a parlare di politica e stampa durante un’intervista a Otto e mezzo. L’imprenditore dice di apprezzare l’Italia degli ultimi tre anni e mezzo di governo e ribadisce il suo impegno per una stampa libera. La conversazione si concentra anche sul ruolo dei media e sulla sua visione del Paese.

Lunga intervista di Lilli Gruber, nello studio di Otto e mezzo (La7), all'imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio, presidente di LMDV Capital. Diversi i i temi trattati: dall'impegno nell'editoria, all'eredità di suo padre, la politica e altre questioni personali. L'eredità ancora da dividere. "A livello tecnico, siamo sei eredi risponde Del Vecchio a una precisa domanda della Gruber -. Gli altri tre eredi hanno deciso di avvalersi del beneficio di inventario. Io ho accettato in maniera nuda e cruda l'eredità di mio padre. Non mi sento un eroe, mi sembra il minimo". Poi osserva che "quella di Berlusconi (la successione, ndr) è un esempio di successione ben riuscita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Leonardo Del Vecchio dalla Gruber: "Mi piace l’Italia di questi tre anni e mezzo di governo. Io sempre per la stampa libera"

A livello tecnico, siamo sei eredi risponde Del Vecchio a una precisa domanda della Gruber -. Gli altri tre eredi hanno deciso di avvalersi del beneficio di inventario. Io ho accettato in maniera ...

