Leonardo Maria Del Vecchio, presidente di LMDV Capital, si è lasciato andare a una lunga intervista a Otto e mezzo, su La7. Ha detto di sentirsi soddisfatto dell’Italia di questi ultimi tre anni e mezzo di governo e ha ribadito il suo sostegno alla stampa libera. Parla di un paese che, secondo lui, sta crescendo e cambiano in meglio.

Lunga intervista di Lilli Gruber, nello studio di Otto e mezzo (La7), all'imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio, presidente di LMDV Capital. Diversi i i temi trattati: dall'impegno nell'editoria, all'eredità di suo padre, la politica e altre questioni personali. L'eredità ancora da dividere. "A livello tecnico, siamo sei eredi risponde Del Vecchio a una precisa domanda della Gruber -. Gli altri tre eredi hanno deciso di avvalersi del beneficio di inventario. Io ho accettato in maniera nuda e cruda l'eredità di mio padre. Non mi sento un eroe, mi sembra il minimo". Poi osserva che "quella di Berlusconi (la successione, ndr) è un esempio di successione ben riuscita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Del Vecchio dalla Gruber: "Mi piace l’Italia di questi tre anni e mezzo di governo. Io sempre per la stampa libera"

Approfondimenti su Del Vecchio Lilli Gruber

Leonardo Del Vecchio torna a parlare di politica e stampa durante un’intervista a Otto e mezzo.

Domani sera alle 20:35 su La7, Lilli Gruber torna con il suo Otto e mezzo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Del Vecchio Lilli Gruber

Argomenti discussi: Otto e mezzo, domani Leonardo Maria Del Vecchio ospite di Lilli Gruber; Otto e mezzo, domani Leonardo Maria Del Vecchio ospite di Lilli Gruber; Otto e mezzo, domani Leonardo Maria Del Vecchio ospite di Lilli Gruber; Otto e mezzo, domani Leonardo Maria Del Vecchio ospite di Lilli Gruber.

Leonardo Del Vecchio dalla Gruber: Mi piace l’Italia di questi tre anni e mezzo di governo. Io sempre per la stampa liberaL'imprenditore: Mi piace l'Italia di questi tre anni e mezzo di governo. Posso dire che se non mi fossi sentito stabile nell'investire in Italia non lo avrei fatto ... ilgiornale.it

Del Vecchio ospite di Lilli Gruber a ‘Otto e mezzo’‘Otto e mezzo’ prosegue nel suo consolidato format, dedicato all’analisi delle principali notizie di attualità e politica. La partecipazione di Leonardo Maria Del Vecchio arricchisce il dibattito con ... it.blastingnews.com

Il sentito “grazie” scandito da Leonardo Maria Del Vecchio alla fine della intervista di Lilli Gruber mi fa sorgere il dubbio: ma è stata Gruber a chiedere di intervistare Del Vecchio o è stato Del Vecchio a chiedere di essere intervistato Comunque sia, lo stuolo d x.com

Leonardo Maria Del Vecchio sarà ospite di Lilli Gruber questa sera a Otto e Mezzo. Dalle 20.30 su La7 - facebook.com facebook