Attacco alla chiesa dello Zen spari e petardi contro la porta d' ingresso | Intollerabile anche il quartiere reagisca

Vandali hanno attaccato la chiesa dello Zen con colpi di arma da fuoco e petardi contro l’ingresso. Un gesto che ha generato preoccupazione tra i residenti e le autorità. È importante che anche il quartiere si mobiliti per condannare questi atti e promuovere il rispetto e la sicurezza nella comunità.

Diversi colpi di arma da fuoco e un'esplosione, probabilmente di un grosso petardo, contro la chiesa dello Zen. "In questi giorni sembra di essere in uno scenario di guerra", taglia corto padre Giovanni Giannalia. Amaro risveglio per il parroco e i fedeli della parrocchia San Filippo Neri che.

