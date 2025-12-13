Sorpreso ad urinare in strada | multa da 5 mila euro e Dacur per un 55enne

Zazoom 13 dic 2025

Un uomo di 55 anni è stato multato con una sanzione di 5.000 euro e Dacur dopo essere stato sorpreso a urinare in mezzo alla strada. L'episodio è avvenuto in provincia, attirando l'attenzione delle autorità e della comunità locale. La vicenda evidenzia le conseguenze di comportamenti irrispettosi delle norme di decoro pubblico.

Sorpreso a far pipì in mezzo alla strada. Un cinquantenne, residente in provincia, è stato sanzionato. Dovrà pagare 5 mila euro per atti contrari alla pubblica decenza. In più è stato allontanato dal centro cittadino, da via Atenea e Porta di Ponte. A suo carico è stato infatti firmato un Dacur. Agrigentonotizie.it

