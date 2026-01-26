Fico annuncia | Presentata legge sul salario minimo |VIDEO
Fico annuncia l’approvazione di una legge sul salario minimo come primo atto della nuova Giunta regionale. La misura mira a tutelare i lavoratori e garantire condizioni salariali più eque, segnando un passo importante nelle politiche regionali del lavoro. La proposta è stata presentata e approvata con l’obiettivo di migliorare le condizioni di chi opera nel mercato del lavoro locale.
Il presidente della Regione: "Le imprese che lavoreranno con noi saranno premiate se con una paga oraria di almeno 9 euro all'ora" "Oggi abbiamo approvato come primo disegno di legge della nuova Giunta regionale un provvedimento sul salario minimo. Tutte le stazioni appaltanti, a partire dalla Regione e quelle di riferimento regionale, quindi anche le Asl o le partecipate, quando faranno gli appalti dovranno inserire una premialità per le aziende che partono da un salario minimo di 9 euro a crescere". Lo ha annunciato, a margine della presentazione del focus Svimez sulla Campania, il presidente della Regione, Roberto Fico.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Campania, il primo atto della giunta Fico è una legge sul salario minimo
La Regione Campania, sotto la guida di Roberto Fico, ha approvato un provvedimento che istituisce una legge sul salario minimo.
Il primo atto di Fico: la legge sul salario minimo in Campania a 9 euro l’ora nei contratti pubblici regionali
