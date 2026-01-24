L' avvocatessa Valeria De Vellis | DDL stupri | il consenso libero e attuale scompare dalla norma ma ora è previsto il reato di freezing

L'avvocatessa Valeria De Vellis analizza la proposta di legge Bongiorno sul DDL stupri, evidenziando la scomparsa del riferimento al consenso libero e attuale. Secondo l’esperta, la normativa introduce il reato di freezing, sollevando questioni sulla tutela delle vittime e sulla coerenza con i principi di diritto. Di seguito il suo commento sulla norma e le implicazioni per il settore giudiziario e sociale.

Avvocata De Vellis, il DDL “stupri” torna in discussione profondamente modificato. Nella proposta Bongiorno non si parla di “consenso” ma di “dissenso”. Cosa significa concretamente questo? «La modifica proposta dalla Senatrice Bongiorno prevede che siano violenza sessuale i rapporti intimi che avvengono “contro la volontà di una persona”, nella precedente formulazione, invece, erano quelli che venivano consumati senza il consenso “libero e attuale”. Si parla di “dissenso” e non di “mancanza di consenso” perché la volontà contraria all’atto sessuale deve essere riconoscibile. Questa modifica elimina i dubbi che aveva sollevato il testo approvato alla Camera in tema di onere della prova. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

