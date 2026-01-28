Il governo e le opposizioni si sono divisi definitivamente sul Ddl Stupri. Dopo settimane di discussioni, la maggioranza ha deciso di abbandonare il termine “consenso” e di sostituirlo con “volontà contraria”. La linea Bongiorno prevale e il patto tra Meloni e Schlein salta. La questione rimane calda, e ora il testo rischia di cambiare ancora.

Roma – Lo strappo che si era consumato nei giorni scorsi fra governo e opposizioni sul Ddl Stupri ha avuto ieri la definitiva conferma delle diverse sensibilità politiche su un tema delicato e tristemente di attualità. A cancellare la speranza di un accordo last minute nelle stanze della Commissione Giustizia al Senato, è stato il voto favorevole della maggioranza che ha superato 12 a 10 le pur compatte opposizioni. Il provvedimento a firma della senatrice Giulia Bongiorno (Lega) diventa il perno del futuro iter legislativo, al costo però di una frattura politica profonda: la fine del “patto trasversale” tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein che era nato alla Camera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Strappo sul ddl Stupri, salta il patto Meloni-Schlein. Sparita la parola “consenso”, c’è la “volontà contraria”: passa la linea Bongiorno

Il ddl stupri ha subito modifiche significative, con l’eliminazione del concetto di “consenso libero e attuale” e l’introduzione di “espressione del dissenso”.

Il nuovo testo sul ddl stupri, presentato da Bongiorno, prevede pene più leggere e l'eliminazione del termine

