Dazi Trump | Sui prezzi dei farmaci ho fatto piegare Macron

Durante le recenti trattative commerciali, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di aver ottenuto dal presidente francese Emmanuel Macron un accordo sui prezzi dei farmaci, in un contesto di negoziati che ha coinvolto anche l’aumento dei dazi. Questa affermazione evidenzia le dinamiche di pressione e negoziazione tra Stati Uniti e Francia su temi economici e sanitari.

Il presidente Usa Donald Trump si e' vantato di aver costretto il suo omologo francese Emmanuel Macron ad accettare le sue richieste sui prezzi dei farmaci, nell'ambito di serrate trattative commerciali e dell'aumento dei dazi. "Ho parlato con un uomo molto perbene, il presidente francese Macron, e gli ho detto: "Emmanuel, devi aumentare il prezzo dei farmaci'", ha raccontato il miliardario 79enne dalla sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, a margine della presentazione di una nuova nave da guerra. Trump ha presentato una sua versione di una conversazione intercorsa con Macron, riferendo di un aneddoto che in realtà aveva già condiviso con i suoi sostenitori venerdì sera durante un comizio.

