I dati come oro | perché le imprese italiane puntano sulla data economy

Nel 2025 l'economia digitale italiana ha confermato la sua crescita anche in un contesto economico globale difficile. Le imprese di qualsiasi dimensione stanno accelerando gli investimenti nel digitale: non più solo infrastrutture o servizi online, ma una vera e propria trasformazione dei modelli di business attorno ai dati. In questo nuovo paradigma, le informazioni, comportamenti, preferenze, transazioni, tracce digitali, diventano un asset strategico, materia prima da elaborare, analizzare e trasformare in valore. Questo approccio “data-driven” non riguarda soltanto le grandi multinazionali: anche le piccole e medie imprese (PMI) stanno iniziando a riconoscere il valore della raccolta dati e della sua analisi, adottando strumenti di intelligenza artificiale, automazione, machine learning per comprendere i clienti, ottimizzare processi, migliorare servizi o anticipare tendenze. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - I dati come oro: perché le imprese italiane puntano sulla “data economy”

Altre letture consigliate

-Ha proposto una banca dati dei morti del mediterraneo. Perché? -Oggi in Europa ci sono migliaia di famiglie, di persone sopravvissute che cercano i loro cari. Soltanto chi non c'è passato non può capire che dolore prova una mamma. Salvatore Vella a #ilcav Vai su X

Un video realizzato dalla Commissione per la protezione dei dati irlandese ha mostrato perché non dovresti pubblicare foto dei tuoi figli sui social - facebook.com Vai su Facebook

Dati personali dell’ex socio nel registro imprese: violazione privacy - Un ex socio di una società di capitali inviava un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con il quale lamentava che la società di cui era stato socio continuava a pubblicare i suoi ... Lo riporta diritto.it

«Garantiamo la qualità dei dati delle imprese» - Chiara Marchetto, presidente Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Padova, la tappa Padovana di Eccellenze del Nord Est è incentrata sull’innovazione. Come scrive ilgazzettino.it

Cybersicurezza, ogni violazione dei dati costa in media quasi 5 milioni di dollari alle imprese italiane - L'incidenza degli attacchi informatici e delle violazioni dei dati è in aumento, e con essi i costi per le aziende e organizzazioni in tutto il mondo. Scrive milanofinanza.it

Veeam: la resilienza dei dati per il futuro delle imprese - Il 5 dicembre 2024, Veeam ha svelato a Milano la sua visione strategica per il futuro, con l'accento sulla resilienza dei dati. Da tomshw.it

Ottimizzare la pubblica amministrazione con l’AI: dati, sicurezza e competenze per servizi di qualità a cittadini e imprese - Tuttavia, questa promessa rischia di rimanere tale se le organizzazioni pubbliche non affronteranno ... Da tomshw.it

Perché la gestione dei dati è un fattore chiave per le imprese - E mentre l’Europa discute di regole, il tempo per prendere la rincorsa sull’Intelligenza artificiale è oramai scaduto. Da ilsole24ore.com