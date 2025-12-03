Mcc e Alba Leasing | alleanza per rilanciare gli investimenti delle imprese italiane
Mediocredito Centrale (Mcc) e Alba Leasing hanno siglato un accordo strategico per ampliare l’accesso delle imprese italiane a soluzioni di leasing dedicate agli investimenti produttivi. Contestualmente, le banche commerciali del gruppo, Bdm Banca e Cassa di Risparmio di Orvieto (Cro), hanno rinnovato le convenzioni già in essere, consolidando una rete distributiva più ampia e coordinata. L’intesa, firmata dall’ amministratore delegato di Mcc, Francesco Minotti, e dall’ amministratore delegato di Alba Leasing, Stefano Rossi, permetterà a Mcc – così come avviene per le altre banche del gruppo – di proporre ai propri clienti l’intera gamma dei prodotti Alba Leasing. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
