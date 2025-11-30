Puglianello conto alla rovescia per l’evento ‘Il villaggio di Natale’

Tempo di lettura: 4 minuti Il conto alla rovescia è entrato nella sua fase decisiva: tra appena una settimana il borgo medievale di Puglianello aprirà le sue porte a un evento che promette di unire atmosfera, autenticità e profondo radicamento territoriale. Dal 6 all’8 dicembre 2025, lo straordinario complesso storico di Villa Marchitto, incastonato nel cuore del paese, diventerà il suggestivo scenario del VILLAggio di Natale, la prima grande manifestazione natalizia organizzata dalla ricostituita Pro Loco di Puglianello. L’iniziativa, che sta generando grande attesa e crescente curiosità, rappresenta molto più di un semplice appuntamento natalizio: è un vero e proprio omaggio alla cultura locale, alla tradizione e al valore delle eccellenze della Valle Telesina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

