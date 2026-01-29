La Lega e Forza Italia si oppongono all’idea di usare i soldi destinati al Ponte sullo Stretto per riparare i danni causati dal ciclone Harry nel Sud Italia. I due partiti chiedono che i fondi siano destinati esclusivamente al progetto del ponte, lasciando da parte le emergenze come le frane a Niscemi. La polemica si fa sempre più accesa, mentre le richieste di aiuto arrivano da diverse zone colpite dal maltempo.

Muro di Lega e Forza Italia sul possibile utilizzo dei fondi stanziati per il Ponte sullo Stretto per riparare i danni del ciclone Harry nel Sud Italia, compresa la frana che si è verificata a Niscemi. «Sono fondi bloccati. Si possono fare ponti e ricostruire le strade senza bloccare le opere e le ferrovie. In caso di eventi disastrosi con il ponte si può intervenire più facilmente e arrivare più facilmente a prestare soccorso», ha dichiarato Matteo Salvini, leader della Lega e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, respingendo dunque l’ipotesi sul tavolo, spinta dalle opposizioni: «Abbiamo quasi 30 miliardi di cantieri aperti in Sicilia, li blocchiamo? Troveremo i fondi che servono per Sicilia, Calabria e Sardegna, ma senza bloccare le scuole, gli ospedali, i ponti, le gallerie, la Tav, il tunnel del Brennero». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - No di Lega e Forza Italia ai fondi del Ponte sullo Stretto per i danni del ciclone Harry

Approfondimenti su Ponte Sullo Stretto

L’opposizione e i consiglieri regionali siciliani si interrogano: perché non usare i fondi destinati al ponte sullo Stretto per rispondere ai danni causati dal ciclone Harry? La proposta ha ottenuto un voto importante e apre un dibattito sulla priorità degli interventi.

L’Assemblea regionale siciliana ha deciso di chiedere al governo di usare i fondi già destinati al Ponte sullo Stretto per aiutare le zone colpite dal ciclone Harry.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Ponte Sullo Stretto

Argomenti discussi: Mercosur, la Lega insiste: Voteremo no; Antisemitismo, la destra accelera: oggi il Senato vota sul ddl della Lega; Mercosur. Sardone (Lega), ‘è senza senso, chiedete a Forza Italia, Fratelli d’Italia o Pd perché l’hanno votato’; Vannacci, le ipotesi di un partito del generale e l'incognita di una nuova legge elettorale che potrebbe frenare le sue ambizioni da leader.

Ok in consiglio alla mozione di Forza Italia #Napoli - facebook.com facebook

Difesa, manina di Forza Italia sulle nomine: porte girevoli dopo un anno. Il blitz. Un emendamento azzurro al Milleproroghe porta da 36 a 12 mesi il tempo per accettare incarichi nel privato. @salvini_giacomo x.com