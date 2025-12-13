Sorpreso a cedere cocaina addosso ha 27 dosi e 300 euro in contanti | arrestato 22enne

Nella giornata di venerdì 12 dicembre, la polizia ha arrestato un 22enne sorpreso a cedere cocaina nella zona di via Ottolenghi. Durante l’intervento, l’uomo aveva addosso 27 dosi di droga e 300 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. L’operazione si inserisce nel più ampio contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nel quartiere.

Sorpreso a cedere cocaina, finisce agli arresti. È accaduto nella giornata di venerdì 12 dicembre nella zona cittadina di via Ottolenghi, dove il personale della squadra mobile ha concentrato la propria attività dopo aver notato la possibile presenza di spacciatori di sostanze stupefacenti.Dopo. Ilpiacenza.it Cisterna, sorpreso pusher con 34 dosi di “coca” - La Polizia di Stato di Cisterna ha arrestato in flagranza di reato un uomo, classe 1996, sorpreso dalla Volante del Commissariato nell’atto di cedere ... h24notizie.com

Sorpreso con dosi di cocaina. Insospettabile a processo - Lo avevano trovato con addosso undici dosi di cocaina pronte per esser spacciate e, dopo la successiva perquisizione domiciliare, avevano rinvenuto un piccolo bazar della droga nella sua abitazione. ilrestodelcarlino.it

SEQUESTRATE OLTRE 1500 CONFEZIONI DI FARMACI DOPANTI Arrestato un cittadino italiano di 60 anni, residente all’estero ma domiciliato in provincia di Padova, sorpreso a cedere farmaci dopanti a un 54enne padovano appassionato di bodybuilding. L - facebook.com facebook

© Ilpiacenza.it - Sorpreso a cedere cocaina, addosso ha 27 dosi e 300 euro in contanti: arrestato 22enne

Borracce piene di energizzante anche chiamato cocaina | Border Control Roma Fiumicino

Video Borracce piene di energizzante anche chiamato cocaina | Border Control Roma Fiumicino Video Borracce piene di energizzante anche chiamato cocaina | Border Control Roma Fiumicino