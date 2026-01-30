Danimarca | espulsione di stranieri condannati ad almeno un anno di carcere

Il governo danese ha annunciato nuove misure per rafforzare le sue leggi sull’immigrazione. Da oggi, saranno espulsi tutti gli stranieri condannati ad almeno un anno di carcere. La decisione mira a rendere più rigorosa la politica sull’immigrazione e a ridurre la presenza di persone condannate nel paese. La misura riguarda specificamente coloro che hanno ricevuto condanne pesanti e rappresenta un passo deciso da parte delle autorità danesi.

COPENAGHEN, 30 GEN – La Danimarca espellerà i cittadini non danesi che hanno scontato pene detentive di un anno o più per reati gravi. Lo ha annunciato il governo, presentando nuove misure per inasprire la sua politica sull'immigrazione. "I criminali stranieri condannati ad almeno un anno di carcere per reati gravi, come aggressione aggravata e stupro, dovrebbero, in linea di principio, essere espulsi", ha affermato il Ministero dell'Immigrazione. Secondo le normative vigenti, le espulsioni non sono automatiche, in conformità con le convenzioni internazionali che tutelano il diritto alla vita privata e familiare e contro i trattamenti disumani.

