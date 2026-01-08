Migranti Danimarca | espulsi se condannati a un anno di carcere
In Danimarca, i migranti condannati a almeno un anno di carcere possono essere espulsi, secondo nuove normative. Questa decisione riflette un approccio deciso sulla gestione dell’immigrazione, senza interferenze da parte del sistema giudiziario. La misura mira a rafforzare le politiche di sicurezza e integrazione del paese, evidenziando un modello di governance che si distingue per chiarezza e coerenza nell’applicazione delle leggi.
Evidentemente in Danimarca non c'è il problema della magistratura schierata che blocca ogni azione di governo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
