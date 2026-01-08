La Danimarca ha adottato nuove misure per la gestione dei migranti, prevedendo l’espulsione in caso di condanna a un anno di carcere. Questa decisione riflette un cambiamento nelle politiche migratorie europee, che si stanno orientando verso approcci più restrittivi. In un contesto in cui la situazione richiede interventi mirati, molti Paesi stanno rivedendo le proprie strategie per affrontare le criticità legate all’immigrazione e garantire maggiore sicurezza.

L'Europa ha cambiato passo sulle politiche migratorie e ora, a fronte di una situazione fuori controllo, la maggior parte dei Paesi stanno mettendo in atto nuove strategie per cercare di recuperare anni di eccessiva permissività. Sono finiti i tempi delle porte aperte per tutti, del buonismo imperante che ha fatto entrare in Europa milioni di persone che non ne avevano diritto, a scapito sia dei cittadini europei che dei migranti realmente bisognosi di aiuto. L'Italia ha tracciato il solco, l'Unione europea ha modificato le sue regole e ora i singoli Paesi si stanno attrezzando. Tra questi c'è la Danimarca socialista di Mette Frederiksen, che ha modificato il paradigma per riprendere il mano le redini del Paese, cercando di recuperare quanto più possibile: il primo ministro danese non ha solamente stretto le maglie in ingresso ma sta anche agendo sulle politiche dei rimpatri con soluzioni radicali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stretta della Danimarca sui migranti: espulsi se condannati a un anno di carcere

Leggi anche: Stretta sui rimpatri e hub in Paesi terzi, l?accordo Ue sdogana il piano Albania: i punti e la svolta sui migranti

Leggi anche: La realtà piega i labour: stretta sui migranti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

"Il vostro tempo è finito". Stretta danese sui migranti: espulsi se condannati a un anno di carcere - L'Europa ha cambiato passo sulle politiche migratorie e ora, a fronte di una situazione fuori controllo, la maggior parte dei Paesi stanno mettendo in atto nuove strategie per cercare di recuperare ... ilgiornale.it