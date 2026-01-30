La Danimarca ha annunciato una stretta più severa contro gli stranieri condannati. Il governo ha deciso di espellere chi riceve una condanna di almeno un anno di carcere. La decisione mira a rafforzare le politiche sull’immigrazione e a limitare l’ingresso di persone considerate indesiderate. La misura entrerà in vigore a breve, suscitando già reazioni contrastanti nel paese.

"Espulsione degli stranieri condannati ad almeno un anno di carcere": lo ha deciso e comunicato il governo della Danimarca, inasprendo così la sua politica sull'immigrazione. "I criminali stranieri condannati ad almeno un anno di carcere per reati gravi, come aggressione aggravata e stupro, dovrebbero, in linea di principio, essere espulsi", hanno spiegato dal ministero dell'Immigrazione. Secondo le normative vigenti, le espulsioni non sono automatiche, in conformità con le convenzioni internazionali che tutelano il diritto alla vita privata e familiare e contro i trattamenti disumani. Intanto, anche altri Paesi dell'Unione europea starebbero valutando nuove strette sui migranti nel corso del 2026 all'interno di una più ampia riorganizzazione targata Commissione Ue, anche con il supporto dell'Intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Danimarca, "espellere gli stranieri condannati ad almeno un anno": la stretta

Approfondimenti su Danimarca immigrazione

Il governo danese ha annunciato nuove misure per rafforzare le sue leggi sull’immigrazione.

La Danimarca ha adottato nuove misure per la gestione dei migranti, prevedendo l’espulsione in caso di condanna a un anno di carcere.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Danimarca immigrazione

Argomenti discussi: Danimarca, espulsione stranieri condannati ad almeno un anno di carcere; Cosa resta dell'America?.

Danimarca, espulsione stranieri condannati ad almeno un anno di carcere.Danimarca: nuovi provvedimenti per espellere gli stranieri condannati a almeno un anno di carcere. Misura per sicurezza e controllo dell’immigrazione. agenziagiornalisticaopinione.it

Danimarca: Espulsione degli stranieri condannati ad almeno un anno di carcereLa Danimarca annuncia nuove strette sulla politica migratoria in linea con l'Ue. Tra le novità, espulsione degli stranieri condannati ad almeno un anno. tgcom24.mediaset.it

Danimarca: "Espulsione di stranieri condannati ad almeno un anno" #danimarca x.com

Eroe a L’arbitro Sloveno Damir SKOMINA complice di non espellere il Difensore Del Liverpool Virgil Van Dijk entrata su MERTENS Cartellino Rosso da Regolamento Forza Napoli - facebook.com facebook